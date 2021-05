Žena a žralok

Minulo týždňový pokus opozície odvolať ministerku spravodlivosti bol napínavou epizódou boja na domácej politickej scéne.

Ak by sa k tlaku na ministerku k opozícii nepridali aj dve koaličné strany, minimálne ich dobre viditeľné časti, bol by iba ďalším neúspešným pokusom o odvolanie člena vlády akých tu bolo už neúrekom. Časť obyčajných vedno s hlavou rodiny nielen prilialo olej do ohňa, ale odkrylo aj iné pozoruhodné súvislosti. Netýkajú sa len pomstychtivej povahy expremiéra, ale zrejme aj jeho hraného protikorupčného étosu. Zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo, majetok prepísaný na manželku a neuveriteľných 600 km denne najazdených v priebehu celého roka kvôli vrátke dane. Fakty napovedajúce, že minister financií nie je bývalý čestný podnikateľ rešpektujúci všetky právne normy, ale skôr špekulant hľadajúci medzery v zákonoch zbavujúci sa zodpovednosti za svoj majetok, pardon nemajetok. Niet divu, že ministerku Máriu Kolíkovu vníma nielen ako osobu, ktorá sa vedno s ministrom hospodárstva zaslúžila mierou vrchovatou o jeho deložovanie z postu predsedu vlády, ale aj ako hrozbu vlastných budúcich problémov s trestným zákonom. Veľa občanov si myslí, že orgány činné v trestnom konaní majú „rozviazané ruky“ vďaka činnosti, či skôr nezasahovaniu do ich interných záležitosti zo strany bývalého premiéra. Pravdou je, že polícia nekoná v zmysle zákona a vždy sú tu ľudia, na ktorých si netrúfne. Inak by už dávno klopala na dvere s menovkou Igor Matovič. Pretože činnosť a rozhodnutia tohto pána v čase pandémie priam sršia podozreniami z naplnenia skutkových podstát celej plejády trestných činov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa, porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku, ublíženie na zdraví s následkom smrti, krivé obvinenie, vlastizrada.

Kto s batohom tak plným na chrbte by mal záujem, aby súdy fungovali ako majú, aby reálne platilo padni komu padni, aby právo slúžilo spravodlivosti?! Mária Kolíková je žena s jasnou víziou ako zmeniť veci v oblasti vymožiteľnosti práva k lepšiemu, pozná spôsoby a hľadá cesty na ich dosiahnutie. Jej presvedčenie, že robí všetko v záujme krajiny a jej občanov je obdivuhodné. Je dôkazom, že nie všetci politici sú rovnakí, dôkazom ako viera v dobro a snaha o jeho konzekventné presadzovanie môže posunúť spoločnosť výrazne dopredu. Je skvostnou perlou zrodenou z oceánu hnutia Za slušné Slovensko.