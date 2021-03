Čierna a biela

„Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to...“

Tento Voltairov výrok nie je len mottom liberálnej demokracie, ale najmä základným kameňom ´otvorenej mysle´, predsieňou úcty k inakosti a kuchyňou empatie. Ale môže si naozaj povedať každý čo chce, čo mu napadne, čo mu skrsne v mysli a s čím sa stotožní? Odhliadnuc od všelijakých extrémnych až extrémistických názorov približujúcich sa k naplneniu skutkových podstát trestných činov, existuje ešte jeden, najdôležitejší aspekt. Sú to fakty – nemenné objektívne skutočnosti alebo udalosti, ktoré sa preukázateľne stali. Fakty sú skrátka fakty. Sú čierne alebo biele, bez farby. Ak sa dívame na snehovú guľu je biela, ak na kopu uhlia je čierna. Bez ohľadu na náš názor, bez ohľadu na uhol pohľadu. Prečo z čiernobielych faktov vznikajú rôznofarebné názory? Nuž jednak je to preto, že fakty sú síce bez farby, ale príčiny prečo sú veci ako sú a dôsledky z nich plynúce hrajú všetkými farbami. A tiež aj preto, že ľudská myseľ jednoducho niektoré fakty nevidí, lebo ich vidieť nechce.

Marazmus, v ktorom sa spoločnosť nachádza je do značnej miery daná neúctou k faktom a objektívnej realite. Človek pri utváraní názoru nereflektuje fakty, nepostupuje induktívne, od konkrétností ku všeobecnému. Lež presne naopak, mám nejaký názor, nejaké empiricky získané presvedčenie – dopasujem si k nemu fakty, hoc aj z pochybného konšpiračného webu, ohnem objektívnu realitu a zacementujem v sebe všetky tie bludy kreujúc súčasne ´svoju´ pravdu. Jediný správny spôsob myslenia od zistenia všetkých súvisiacich faktov až po vytvorenie názoru je namáhavý, núti premýšľať a miestami dávať do súladu krajné protirečenia. Je prácny, vyžaduje vedomosti a preto je krajne nepopulárny.

Príklad – celoplošné antigénové testovanie. Rozumiem, že v situácii, keď sa pri počte cca 300 infikovaných denne rozpadalo trasovanie blízkych kontaktov mohlo vyzerať ako riešenie. Ale iba do prečítania si príbalových letákov takmer všetkých AG testov – výrobca neodporúča na testovanie bezpríznakových jedincov plus má byť dodržaná istá teplotná škála pri testovaní. Vo všeobecnosti teda nepoužiteľný na celoplošné testovanie. Tento fakt sa zatlačil do úzadia, úspešne odignoroval. Výsledok všetci poznáme. Cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami, znie jeden zo skvostov ľudovej slovesnosti. Iný, že účel svätí prostriedky. Nejde pri tom len o to, že na ceste za cieľom pošliapeme často väčšie hodnoty ako má mať konečný efekt. Dôležité je najmä skryté poznanie, že nevyberanými prostriedkami želaný cieľ ani nedosiahneme. Skôr platí opak ako pri celoplošnom testovaní.

Vyjadrujme svoje názory, užívajme si slobodu slova. Argumentujme vždy pokojne a k veci, nie k osobe, ktorá vec hovorí. Vážme si názorových oponentov a buďme k nim slušní. V neposlednom rade majme na pamäti, že čierna je čierna a biela ostane vždy bielou.