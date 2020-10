Celoplošné šialenstvo!

Toto sa inak nazvať nedá. Vždy platí, že vo vypätých situáciach je potrebné zachovať rozvahu, chladnú hlavu a striedmosť pri uvažovaní.

Aký je zmysel a aký cieľ tejto veľkolepej akcie? Chápem, že všeobecné testovanie môže poskytnúť dôležité dáta pre vedu do budúcnosti, ale v súčasnej situácii nám pomôže pramálo. Zahrám sa teraz na šachistu a skúsim predpovedať, ako bude vyzerať pozícia na šachovnici po uskutočnení testovania. Vezmime si najhorší možný scenár a ten optimálny. Po prvé, testov sa zúčastní približne iba 20 až 30 % „všetkých oprávnených voličov“. Výsledkom bude pár tisíc pozitívnych, ktorých zavrieme do karantény. Ďalších zavrieme do karantény, lebo sa „dobrovoľného“ testovania nezúčastnili. Jedná sa o zhruba 2 milióny občanov tejto republiky. Dôjde tak k prirodzenému, v prvej vlne premiérom spomínanému „black outu“, ktorý inak možno spáchať bez plytvania v podobe testovania. Alebo neprítomných nesankcionujeme a zmysel všeobecnosti testovania sa vytratí. Po druhé, testovať sa príde 100% „oprávnených voličov“. Pozitívnych bude buď 50 tisíc ako odhaduje matematik, 200 tisíc ako ukázal v odhadoch predseda vlády alebo čosi medzi tým ako si myslí jeden renomovaný epidemiológ. Tých zavrieme do karantény a o 2 až tri týždne, po ich vyliečení, budeme mať úplne zdravú populáciu. Zrušíme všetky obmedzujúce opatrenia a budeme žiť šťastne až kým nepomrieme. Rozprávka.

Odhliadnuc od toho, že testy nezachytia všetkých nakazených, najmä tých krátko infikovaných vôbec, nežijeme predsa na ostrove ako trebárs Nový Zéland a nepostavíme na hraniciach Čínsky múr. Vírus si znovu privezieme z okolitých krajín a o mesiac-dva sme znovu tam, kde sme dnes. Samozrejme, realita bude kdesi v strede. Testovať sa príde možno 60 a možno aj 80% povinných. Dozvieme sa výsledok viac, či menej relevantný. Neposunie nás však nikam, opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu budeme musieť dodržiavať naďalej. Akurát naša spoločnosť bude polarizovaná ešte viac. Zodpovední občania, ktorí sa tejto nezmyselnej akcie zúčastnili a nezodpovední, ktorí odmietli - občania druhej kategórie.

Som v šoku. Nik z kompetentných, tliachajúcich o spravodlivosti, o právnom štáte a slobode sa neozve, nik otvorene neprotestuje. Iba pár ústavných právnikov a pani prezidentka čosi zašteboce. Faktom je, že sme sa stali rukojemníkmi sebastredného idiota, vydierača, túžiaceho svojimi inovátorskými spôsobmi vyriešiť ťažký problém radikálne a rýchlo, bez jasného cieľa a zmyslu. Presne proti návodom, ako sa takéto záležitosti riešiť majú.