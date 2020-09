Mafiánsky štát?!

Pre mnohých poburujúca charakteristika Slovenskej republiky od nášho bývalého prezidenta sa stala opäť témou po rovnakom označení od istého nemeckého periodika.

Sme naozaj mafiánskym štátom alebo len štátom, kde sa vyskytujú mafiánske praktiky ako to tvrdí náš premiér resp. uneseným štátom ako o tom dlhodobo píše jeden náš renomovaný týždenník? Čo je štát a čo mafia? V mojom ponímaní je štát akási verejnoprávna firma, ktorej prvoradou úlohou a vlastne aj zmyslom existencie je slúžiť svojmu základnému prvku, teda občanovi a poskytovať za úhradu vo forme daní a odvodov služby potrebné k spokojnému a dôstojnému životu každého z nás bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania ako to opisuje jeho základný zákon. Ak sa pozrieme do slovníka cudzích slov zistíme, že význam slova mafia netkvie len v tajnej sicílskej zločineckej organizácii a v prenesenom význame v organizovanej zločinnosti kriminálneho podsvetia, ale v doslovnom preklade znamená aj aroganciu, opovážlivosť a tiež chvastavosť.

Všetci súdni ľudia vidia, že štát si svoju základnú povinnosť neplní, zlyháva v správe veci verejných, najmä v prerozdeľovaní a efektívnom vynakladaní verejných financií. Siahodlhé zdôvodňovanie, poukazovanie na jednotlivé nespočetné kauzy ilustruje pohľad na predvolebný bilboard z roku 2006, kde k sloganu „Ako sa kradlo za Mečiara, kradne sa aj za Dzurindu!“ ktosi veľmi prozreteľný farbou dostriekal „a bude sa aj za Fica!“. Iba v mysli, poznajúc 14 nasledujúcich rokov, dodávam „a bolo to ešte ďaleko viac!“. Môže v prostredí, kde najvyšší predstavitelia štátnej moci nehanebne participujú na rozkrádaní nášho spoločného majetku za účelom samoobohatenia a udržania si moci byť vôbec reč o elementárnej spravodlivosti?! Nie je práve to zmienená arogancia, opovážlivosť a chvastavosť ako znak menej známeho významu slova mafia?

Prejdem už k rozsudku, ktorý diskusiu o mafiaštáte znovu inicioval. Šok, sklamanie a frustrácia boli najviac používané slová. Premýšľam o filozofovi, ktorý nás napomína, že sme sa s obžalobou stotožnili a jej argumenty prijali príliš nekriticky. O odborníkoch na trestné právo opakujúcich frázu „v pochybnostiach v prospech obžalovaných“. Nik z nás netúži po tom, aby odsúdili nevinných. O vine, či nevine predsa nerozhoduje súd, ako tvrdí ďalšie právnické klišé, ale fakt či si dotyční naozaj vraždu objednali. Celé to je o komparatívnej logike, o faktoch vsadených do deja, ktoré buď vedú k jednoznačnému záveru alebo nie. Súd uznal obžalovaných za nevinných a svoje rozhodnutie oprel o štyri dôvody. Po prvé, súd nepovažuje výpoveď kľúčového svedka za dôveryhodnú vo vzťahu k obvineným z objednávky vraždy. Po druhé, fotky slúžiace k príprave vraždy nemuseli pochádzať výhradne od obžalovaných. Po tretie, súd odmietol interpretovať náznakovú písomnú komunikácia inak ako lexikálne. A nakoniec, odovzdanie peňazí za vraždu medzi obvinenými a následne odsúdeným sprostredkovateľom nebolo preukázané dostatočne. Podrobnejšie zanalyzujem tretí z dôvodov. Dňa 21.2.2018 o 18:12 poslal obvinený M.K. textovú správu spoluobvinenej A.Z. s týmto obsahom : „ 50 – soon – lebka s prekríženými kosťami“. Obžalovaná odpovedala o minútu v zmysle, že nie cena sa ešte upraví. Interpretácia súdu, že mohlo ísť aj o 50 tisíc na zakladanie novej politickej strany by obstála v prípade, že by správa bola odoslaná deň alebo týždeň pred zbieraním podpisov na registráciu strany a suma by bola určená na pokrytie nákladov s touto akciou spojených. A rovnako, že strana by sa volala trebárs Piráti, ktorí mali na vlajkách lodí znázornený práve emotikon lebky s prekríženými lebkami. Holý fakt so silou päste v tvári súdu je, že správa bola napísaná večer pred vraždou a strana sa mala volať Cieľ. Nie uvedený Piráti a ani Kostra, Lebka, Smrť alebo doslovne Hlava a ruky, s ktorým by sme si mohli obraz lebky s hnátmi spojiť. Túto správu tak vlastne súd neposúdil osadenú v čase, kedy vznikla a bola odoslaná, ale iba osve bez chronologických súvislostí. Podobne to je aj v ostatných troch bodov. Súdom uvedené argumenty síce obstoja skúmané vo vzťahu k sebe samým, no úplne sa rozpadajú vo vzťahu k sebe navzájom. Je jasné, že odsúdený sprostredkovateľ si zrejme ako svedok aj čosi vymyslel alebo prekrútil za účelom dosiahnutia čo najnižšieho trestu.(Dôvod 1) Vo výpovedí tesne po zadržaní však uviedol, že vraždu vykonal za odmenu 50 tisíc ako objednávku obžalovaných A.Z. a M.K. ako sa uvádza v analyzovanej správe s lebkou a kosťami(Dôvod 3), ktorej obsah v tom čase nepoznal a ani poznať nemohol. Zmienená suma mu bola odovzdaná(Dôvod 4) na stretnutí potvrdenom lokalizačným zariadením, tesne po stretnutí M.K. s A.Z. Táto súvzťažná reťaz tak vytvára dej, ktorý nemá alternatívu a 4 dôvody oslobodzujúceho rozsudku posúdené komplexne tak paradoxne vykresľujú vinu objednávateľov v jasných kontúrach.

Prečo teda súd rozhodol ako rozhodol? Nemyslím , že skupina troch skúsených trestných sudcov senátu nie je spoločne schopná podať priemerný intelektuálny výkon pri uvažovaní, podobný aký som prezentoval v predchádzajúcich vetách. Tiež je málo pravdepodobne, že rozhodnutie sudcov si ktosi kúpil podobne ako v prípade skupiny tzv. Kočnerových sudcov obvinených z korupcie. Rozhodnutie súdu vnímam ako deklaráciu nezávislosti. Ako odkaz širokej verejnosti presvedčenej o vine obžalovaných, že my sudcovia rozhodujeme o vine, či nevine. Nie mediálnou propagandou pokrivená verejná mienka ani články besných investigatívnych žurnalistov podložené hoc aj nespochybniteľnými faktami a dôkazmi. Bez ohľadu na pravdu a spravodlivosť. Arogantne, opovážlivo a chvastavo, v zmysle menej známeho významu slova mafia.

Od štátom organizovaného únosu syna bývalého prezidenta uplynulo už 25 rokov. Vinníci ostávajú bez trestu. Od prepadnutia a následnej štátne perzekúcie Hedvigy a znovu odsúdenia 7 nevinných Nitranov v prípade vraždy mladej medičky , kde na rozdiel od vraždy novinára nestačilo na oslobodzujúci rozsudok ani milión ozaj odôvodnených pochybností ubehlo zhodne rokov štrnásť. Bez nádeje, že spravodlivosti bude niekedy učinené za dosť. Namiesto toho tu máme Gorilu ako princíp fungovania štátu, generálneho prokurátora inštalujúceho si za pomoci mafiána do vlastnej kancelárie kameru. Špeciálneho prokurátora, ktorý nekoná. Kúpené súdne rozhodnutia. Celé okorenené aroganciou, opovážlivosťou a chvastavosťou, opäť v zmysle preneseného významu slova mafia.