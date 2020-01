§ 317 Sabotáž

Zmienený paragraf nachádzajúci sa v Trestnom zákone hovorí, že kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu, dopustí sa trestného činu sabotáže.

Porušenie práve tohto paragrafu malo byť základom na vznesenie obvinenia bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi T. Nepochybujem o tom, že Dobroš bol obvinený z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa účelovo a fakticky iba pre oko diváka, rozumej voliča. Prišlo mi to akoby vrah, ktorý vnikol do domu svojej obete nebol obvinený z vraždy, ale z porušenia domovej slobody. Celé zatknutie a následné prepustenie so zrušením obvinenia bolo iba divadlom na objednávku, ktorého cieľom bolo vyvolať zdanie, že tu dochádza k akejsi proklamovanej očiste polície, prokuratúry a súdov. Chiméra. V skutočnosti stojíme v rovnakom močiari ako pred Vraždou, iba nám okolo neho začali rásť snežienky, kde v zásade platí bábkovým premiérom omieľané „padni komu padni“, ale s dodatkom „okrem skupiny organizovanej okolo Smeru a jeho služobníkom“. Predstavme si teraz spolu ten obraz. Bývalý generálny prokurátor, to jest vskutku „kráľ“ trestného konania v štáte inštaluje do svojej kancelárie za pomoci svojho priateľa, osoby z tzv. mafiánskych zoznamov, skrytú kameru. Stretne sa tam s ministrom financií, ktorý mu káže, aby vystúpil na verejnosti a vyhlásil čosi ako: „Minister Počiatek konal v súlade so zákonom“, aby ctihodný pán minister nevyzeral ako debil, o presnej citácii pomlčiac. V rovine vecnej to znamená, že vrcholný predstaviteľ výkonnej moci, minister, sa stretne s vrcholovým predstaviteľom moci súdnej, generálnym prokurátorom. Skorumpovaný minister sa v podstate priznáva k nezákonnému konaniu za účelom sebaobohatenia a žiada pána prokurátora, aby mu kryl chrbát. Ten s pochopením súhlasí. Základom demokratického režimu tohto štátu je nezávislosť súdnej moci od moci výkonnej a zákonodarnej. Tento pilier obaja páni svojim konaním doslova povalili a tým naplnili skutkovú podstatu trestného činu sabotáže spáchanú obzvlášť závažným spôsobom. Obdobná je skutková podstata trestného činu aj v prípade nahrávky rozhovoru bývalého generálneho prokurátora s Mariánom Kočnerom. Tam by pánovi „Nebetyčnému Debilovi“ mali do batohu nabaliť aj spomínané zneužite právomoci verejného činiteľa, neoznámenie trestného činu a vydieranie.

Za spôsob, akým prebieha vyšetrovanie nesú zodpovednosť policajný prezident, špeciálny a generálny prokurátor. Prvý z nich ticho súhlasí so vznesením obvinenia z neprislúchajúceho trestného činu. Druhý latentne odobruje zastavenie trestného stíhania. Kvôli úmyselnému pochybeniu vyšetrovateľa tento krát zrejme zákonne. Posledný všetko schvaľuje a chváli svojho predchodcu, že mimoriadnym dovolaním zamedzil vzniku škôd pre štát. Tak ho navrhnite na metál, verní služobníci! Absurdné divadlo s harmóniou vytvorenou v hlave jediného architekta. Veľmajster Fico rozohral svoje figúrky štýlom, za aký by sa nehanbil ani šachový majster sveta. Aké dôkazy ešte potrebujú títo veľavážení páni?! Existujú predsa dve nahrávky. Stačí overiť ich autenticitu kriminalisticko-expertíznym ústavom, prípadne dvomi nezávislými znalcami navyše, plus posúdiť zákonnosť ich nadobudnutia. Ak je všetko ako má byť a expertízy preukážu pravosť hlasov a nespochybniteľne identifikujú osoby a obsadenie, komando kukláčov by malo dostať rozkaz okamžite zaistiť ako Nebetyčného Dobroslava T. , tak aj Strapatého Jána Michella P. Naopak, ak nahrávky autentické nie sú a hlasy nepatria zmieneným pánom, prípadne sú získane nezákonne, trestne stíhanie zastaviť. Ak sa tak nedeje, je to dôkaz proti najsilnejším mužom v štáte, že nielenže nevyšetrujú veci akoby mali, ale sofistikovane, no veľmi účelne vyšetrovanie maria a stávajú sa tak súčasťou organizovanej skupiny úmyselne poškodzujúcou ústavné zriadenie Slovenskej republiky.